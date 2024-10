Na odru CD plesna predstava o trku svetov plesalcev in brezdomcev

Ljubljana, 25. oktobra - Na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu (CD) bo drevi premiera plesne in gledališke predstave v režiji plesalca in koreografa Matjaža Fariča z naslovom Nezaželeni. Predstava je sestavljena iz plesnega in gledališkega dela, ki slonita na resničnih dogodkih iz leta 2021, ko sta na Prekmurskem trgu trčila svetova plesalcev in brezdomcev.