Turistični obeti za prihajajoče počitnice v obalnih mestih dobri

Koper, 24. oktobra - Pred vrati so jesenske počitnice, ki v naslednjem tednu zaradi dveh praznikov na četrtek in petek marsikomu prinašajo tudi podaljšan konec tedna. Na Primorskem so s trenutnimi turističnimi napovedmi zadovoljni, pričakujejo pa tudi rezervacije v zadnjem hipu. Kot vsa leta tudi letos prednjačijo slovenski gostje, sledijo Avstrijci in Nemci.