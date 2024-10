V Centru Rog tridnevni Mednarodni prevajalski simpozij DSKP

Ljubljana, 25. oktobra - V organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) se popoldne v Centru Rog začenja tridnevni Mednarodni prevajalski simpozij. Osrednji temi simpozija sta Prevajanje stripa za odrasle, mladino in otroke ter Fenomen Madžarevič - od Montaigna do Celina. Prevajanje besedil francoske renesanse v slovenščino in tuje jezike.