Letošnja poletna sezona v planinskih kočah ena boljših

Ljubljana, 24. oktobra - Letošnja poletna sezona v planinskih kočah je bila po navedbah planinske zveze ena boljših. Končni vtis je pokvarilo razmeroma slabo vreme in posledično slabši obisk v septembru in oktobru. Oktobra so planinske koče v visokogorju svoja vrata zaprle, nižje ležeče pa so prešle na jesensko-zimski delovni čas, so navedli.