Na Hrvaškem in v BiH pridržali 16 tihotapcev migrantov

Zagreb, 24. oktobra - Policisti na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini so v akciji, ki jo je usklajeval Evropski policijski urad (Europol), ta teden razbili mrežo tihotapcev migrantov. Pridržali so 16 ljudi. Sumijo jih, da so iz BiH na Hrvaško prek reke Save pretihotapili skupno najmanj 159 ljudi ter s tem zaslužili več kot 80.000 evrov, je danes sporočil Europol.