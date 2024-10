Sindikat poštnih delavcev znova opozarja na nevzdržne razmere

Ljubljana, 24. oktobra - Sindikat poštnih delavcev podpira zaposlene na eni izmed ljubljanskih pošt, ki so zaradi preobremenjenosti zavrnili raznašanje reklam. Ob tem izpostavljajo, da so delovni pogoji na Pošti Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni. Poudarjajo potrebo po dodatnih zaposlitvah in dodajajo, da se kljub opozorilom ne zgodi nič.