Kontroverzna olimpijska steza pozimi napol končana

Milano, 24. oktobra - Dolgo časa ni bilo jasno, kje bodo olimpijska tekmovanja v sankanju, bobu in skeletonu na zimskih igrah leta 2026, ki jih bosta skupaj gostila Milano in Cortina d'Ampezzo. Ideje so bile, da bi jih preložili zunaj Italije. Zdaj pa je jasno: progo v Cortini bodo predelali že to zimo.