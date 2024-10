Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v plusu

Ljubljana, 24. oktobra - Indeks SBI TOP se je po sredinem padcu danes dopoldne dvignil nad gladino. Do 11.30 je pridobil 0,39 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice NLB, ki je danes napovedala dodatno izplačilo dividend, z njimi so doslej opravili za nekaj manj kot 340.000 evrov poslov. Med prometnejšimi so še Krkine delnice, ki se dražijo za 0,74 odstotka.