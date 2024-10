V EU lani rast deleža mednarodnih turistov

Luxembourg, 26. oktobra - V nastanitvenih obratih v EU so lani zabeležili 2,9 milijarde prenočitev, potem ko so jih leto prej našteli 2,8 milijarde. Skoraj 1,6 milijarde prenočitev so ustvarili domači turisti, 1,4 milijarde pa mednarodni. Delež prenočitev, ki so jih ustvarili gosti iz držav zunaj EU, se je po podatkih Eurostata s predlanskih 12,6 povečal na 15,6 odstotka.