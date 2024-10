V Piranu prijeli osumljenca požigov in tatvin

Portorož, 24. oktobra - Piranski policisti so v ponedeljek odvzeli prostost 48-letnemu domačinu, ki naj bi v nedeljo v Portorožu in Luciji podtaknil več požarov. Pri njem so odkrili ukradene predmete in drogo. Po preiskavi so ga izpustili na prostost, ovadili pa ga bodo zaradi povzročitve splošne nevarnosti in velike tatvine, so sporočili s Policijske uprave Koper.