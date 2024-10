V kamniški galeriji razstava del slovenskega slikarja Anteja Trstenjaka

Kamnik, 24. oktobra - V kamniški Galeriji Miha Maleš danes odpirajo gostujočo razstavo slovenskega slikarja in grafika Anteja Trstenjaka (1894-1970). V zbirki Umetnostne galerije Maribor (UGM) hranijo okoli 270 avtorjevih del, med njimi slike, grafike, risbe, ilustracije in akvarele. Upodabljal je predvsem pokrajino, mestne vedute in portrete.