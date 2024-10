Mariborska univerza žrtev kibernetskega napada

Maribor, 24. oktobra - Zaradi obsežnejšega kibernetskega napada so računalniške storitve Univerze v Mariboru trenutno delno ali popolnoma nedostopne, so danes zaposlene in študente obvestili iz računalniškega centra fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Univerza je v stiku z ustreznimi organi in IT strokovnjaki in se trudi vzpostaviti sistem.