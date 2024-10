Portal EBD Maribor razglasil za najlepšo jesensko destinacijo v Evropi

Maribor, 27. oktobra - Portal European Best Destinations (EBD) je Maribor razglasil za najlepšo jesensko destinacijo v Evropi. Izpostavil je njegov edinstven čar kot kulinarično in kulturno središče. "Je destinacija, ki jo lahko postavite na vrh svojih popotniških želja, če iščete pristnost in edinstvena človeška doživetja v srcu Evrope," so zapisali na portalu.