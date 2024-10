V trebanjski galeriji likovnih samorastnikov odpirajo razstavo akvarelnih del

Trebnje, 24. oktobra - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje popoldne odpirajo razstavo z naslovom Skrivnost akvarela, moč barve in svetlobe. Na njej se bodo predstavili slikarji samorastniki, ki obvladajo akvarelno tehniko, in ljubiteljski slikarji Društva likovnikov Trebnje. Razstava bo na ogled do 9. februarja.