V novem hrvaškem načrtu stanovanjske politike tudi ugoden najem zasebnih stanovanj

Zagreb, 24. oktobra - Hrvaška vlada se je v novem nacionalnem načrtu stanovanjske politike do leta 2030, ocenjenem na več kot milijardo evrov, spopadla tudi s problematiko visokih cen stanovanj in najemnin. Kot eno glavnih točk je tako vanj vključila program ugodnega najema, po katerem bi država v upravljanje prevzela zasebna stanovanja in jih oddajala po nižjih cenah.