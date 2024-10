Argentinska policija preiskala hotel po smrti Liama Paynea

Buenos Aires, 24. oktobra - Argentinska policija je po smrti britanskega pevca in nekdanjega člana pop skupine One Direction Liama Paynea preiskala hotel, v katerem so ga našli mrtvega, potem ko je padel z balkona v tretjem nadstropju. Policiste je v hotel poslalo tožilstvo, da bi poiskali sledi, ki bi bili zanimivi za preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.