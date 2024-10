Tesla v tretjem četrtletju z rastjo dobička

New York, 24. oktobra - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v tretjem četrtletju ustvaril 2,2 milijarde dolarjev (2,04 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se okrepili za osem odstotkov na 25,5 milijarde dolarjev (23,6 milijarde evrov). Rast pripisujejo večji prodaji vozil in nižjim stroškom.