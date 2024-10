V prometni nesreči na italijanski strani meje umrl slovenski voznik

Nova Gorica, 24. oktobra - Policisti so bili v sredo okrog 13. ure obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila med Podsabotinom in Solkanom, v njej pa je ena oseba umrla. Nesreča se je zgodila v koridorju regionalne ceste čez italijansko ozemlje, zato so ogled prometne nesreče opravili italijanski policisti, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.