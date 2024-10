Policija beleži porast spletnih goljufij

Ljubljana, 24. oktobra - Policisti letos beležijo 30-odstotni porast prijav spletnih goljufij. Najbolj pogoste so goljufije s spletnimi nakupi, telefonskimi klici o lažnih kripto valutah in lažnimi sporočili spletne banke. V sporočilu za javnost svetujejo, naj se posamezniki ne oglašajo na tuje telefonske klice ali delijo podatkov in gesel za dostop do spletne banke.