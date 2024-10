Clippers v novi dvorani začeli s porazom

New York, 24. oktobra - Košarkarji v severnoameriški ligi NBA so drugi dan nove sezone odigrali deset tekem. Milwaukee je premagal oslabljeno Philadelphio, Phoenix pa po podaljšku Los Angeles Clippers, ki so prvič igrali v novi dvorani. Slovenski zvezdnik lige NBA Luka Dončić in njegov Dallas bosta prvič na sceni v noči na petek.