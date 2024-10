Turčija na napad blizu Ankare odgovorila z napadi v Siriji in Iraku

Ankara, 24. oktobra - Turška vojska se je po četrtkovem napadu na sedež podjetja Turkish Aerospace Industries, v katerem je umrlo pet ljudi, ponoči odzvala z več zračnimi napadi na cilje kurdskih militantnih skupin v Iraku in Siriji. Turške oblasti so namreč napad označile za terorističnega in odgovornost pripisale prepovedani Delavski stranki Kurdistana (PKK).