Newyorške borze končale s padci

New York, 23. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Padcu je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP botrovalo predvsem to, da vlagatelji pričakujejo bolj postopno zniževanje obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve. Pod pritiskom so bile tudi delnice tehnoloških podjetij.