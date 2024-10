Kriza kamniških odbojkarjev se nadaljuje

Ljubljana, 23. oktobra - Odbojkarji Calcita Volleyja, slovenski podprvaki, tudi v četrtem krogu državnega prvenstva niso izšli iz krize. Še naprej ostajajo brez zmage, četrti poraz so jim prizadejali igralci Merkur Triglava iz Kranja, ki so v Kamniku potrdili dobro formo in se z zmago 3:1 učvrstili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice.