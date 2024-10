V Novi Gorici predstavili prizadevanja za preprečevanja zasvojenosti

Nova Gorica, 23. oktobra - Ob bližajočem se novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, so na novogoriški občini skupaj s tamkajšnjim mladinskim centrom in lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti predstavili prizadevanja na področju preventive. Organizirali bodo različne dogodke, s katerimi bodo opozarjali na različne zasvojenosti, so sporočili z občine.