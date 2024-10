Evropske borze s padci, navzdol tudi nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 23. oktobra - Trgovanje na borzah v Evropi so danes zaznamovali padci indeksov. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP osredotočeni na objave poslovnih rezultatov velikih borznih družb, spremljajo tudi gibanje zahtevane donosnosti na državne obveznice in napovedi glede gospodarske rasti razvitih držav. Pocenila sta se tudi nafta in evro.