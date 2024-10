DZ sprejel predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2024-2030

Ljubljana, 23. oktobra - Državni zbor je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel vladni predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024-2030. Med glavnimi cilji resolucije so poslanci koalicije in opozicije izpostavljali preprečevanje in obvladovanje tveganj in izboljševanje odzivnosti v primeru naravnih nesreč.