V prometni nesreči v okolici Lenarta umrli sopotnici v vozilu

Lenart, 23. oktobra - Na regionalni cesti Lenart-Benedikt se je nekaj po 15. uri v okolici Lenarta zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli sopotnici v osebnem vozilu, še tri osebe so bile poškodovane in so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Regionalna cesta Lenart-Benedikt je še zaprta za promet, obvoz je urejen.