DZ sprejel sveženj zakonov za pristop Slovenije k Evropski vesoljski agenciji

Ljubljana, 23. oktobra - Poslanci so danes potrdili sveženj treh zakonskih predlogov, potrebnih za pristop Slovenije k Evropski vesoljski agenciji (Esa). S tem je izpolnjen zadnji pogoj, da Slovenija predvidoma 1. januarja 2025 postane polnopravna članica agencije. Na gospodarskem ministrstvu so ob tem vnovič izpostavili prednosti članstva za državo in gospodarstvo.