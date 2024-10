Zakonodaja o dostopnosti velika priložnost za nove razvojne investicije

Ljubljana, 23. oktobra - Na okrogli mizi Skupna zaveza k dostopnosti, ki je potekala v okviru pobude Vključujoča in dostopna družba, so sodelujoči opozorili na zakonodajo, ki je pogosto napisana na neizvedljiv način. Zato je pri iskanju pravih rešitev in nagovarjanju dostopnosti treba izhajati iz potreb regije, občine, predvsem pa občana, so poudarili.