Lukeba še za leto podaljšal pogodbo z Leipzigom

Leipzig, 23. oktobra - Francoski nogometaš Castello Lukeba, olimpijski podprvak s Francijo to poletje v Parizu, je še za eno leto podaljšal pogodbo z Leipzigom, klubom slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška. Izboljšanje stare pogodbe, ki je veljala do leta 2028, in podaljšanje sodelovanja si je 21-letni branilec prislužil z odličnimi igrami v novi sezoni.