Props: Inšpekcijski nadzor je eden temeljnih stebrov javne uprave

Ljubljana, 23. oktobra - Minister za javno upravo Franc Props je ob izidu prenovljene monografije Inšpekcijski nadzor: razprave, sodna praksa in komentar zakona izpostavil pomembno vlogo inšpekcijskega nadzora, ki je ključnega pomena za zagotavljanje pravne varnosti in izboljšanje zakonodajnih procesov na podlagi ugotovitev iz prakse, so sporočili z ministrstva.