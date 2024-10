Vreme: Ponoči bo dež zajel vso državo

Ljubljana, 23. oktobra - Zvečer se bo dež razširil proti severovzhodu in ponoči zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.