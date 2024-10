Evropska komisija odobrila reformne načrte petih držav Zahodnega Balkana

Bruselj, 23. oktobra - Evropska komisija je danes odobrila reformne načrte Albanije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije, s katerimi se je peterica zavezala k izvedbi socialno-ekonomskih reform za spodbujanje rasti in približevanje EU. Načrti bodo omogočili izplačila iz sklada EU za reforme in rast v vrednosti šest milijard evrov.