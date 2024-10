Predlog sprememb kazenskega zakonika končal zakonodajno pot

Ljubljana, 23. oktobra - Predlog zakona o spremembi kazenskega zakonika, po katerem bi se vzpostavilo kaznivo dejanje napada na zdravstvenega delavca, je končal zakonodajno pot. V koaliciji menijo, da predlog zakona ni primeren in opozarjajo na številne pravne dileme, ki se pojavljajo ob tem. V opoziciji pa so kritični do vlade, ki ne rešuje težav v zdravstvu.