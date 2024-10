Guterres ob dnevu ZN poudaril potrebo po reformi organizacije

New York, 24. oktobra - Združeni narodi danes obeležujejo 79. obletnico ustanovitve. V poslanici ob dnevu organizacije je njen generalni sekretar Antonio Guterres poudaril, da bodo le reformirani ZN lahko obvladovali izzive in ponujali rešitve za vse. H krepitvi moči in povrnitvi ugleda ZN je ob obletnici pozvala zunanja ministrica Tanja Fajon.