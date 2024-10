Med preventivno akcijo za večjo varnost pešcev policisti zabeležili 1149 kršitev

Ljubljana, 23. oktobra - Med preventivno akcijo Bodi viden, bodi previden, ki je potekala med 14. in 20. oktobrom, so policisti zaznali 1149 kršitev cestnoprometnih predpisov, ki bi lahko ogrozile varnost pešcev. Vozniki motornih vozil so storili 119 kršitev, ostalih 1030 pa pešci, je na spletni strani zapisala Generalna policijska uprava.