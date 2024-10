V UKC Ljubljana obeležujejo 50 let delovne terapije

Ljubljana, 23. oktobra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana letos obeležujejo 50 let delovanja delovne terapije. Ob 23. oktobru, svetovnem dnevu delovne terapije, so delovnim terapevtom podelili priznanja. Delovni terapevti igrajo pomembno vlogo pri obravnavi pacientov, ki se soočajo s fizičnimi ali duševnimi izzivi, so sporočili iz UKC Ljubljana.