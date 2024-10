Občina Tržič podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k Osnovni šoli Križe

Tržič, 23. oktobra - Občina Tržič in podjetje Marles sta danes podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k Osnovni šoli Križe. 6,9 milijona evrov vreden projekt bo šoli zagotovil sodobne in trajnostno naravnane učne prostore, vključno z novimi učilnicami, vrtčevskimi igralnicami in šolsko knjižnico. Gradnja bo končana konec leta 2026.