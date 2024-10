Ljubljanske šahistke zmagale tudi v 4. krogu na klubskem EP

Kraljevo, 23. oktobra - Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljane so v četrtem krogu klubskega evropskega prvenstva, ki se bo v soboto končal v Vrnjaćki Banji v Srbiji, dosegle četrto zmago. S 3,5:0,5 so nadigrale madžarsko ekipo Garudo Ajko BSK in ostale v vodstvu. Ljubljanski šahisti so po treh zmagah prvič izgubili, skopski Alkaloid je tesno zmagal s 3,5:2,5.