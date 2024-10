Mors izvaja največjo nacionalno vajo kriznega upravljanja in odzivanja

Ljubljana, 23. oktobra - Ministrstvo za obrambo izvaja največjo nacionalno vajo kriznega upravljanja in odzivanja Odpornost 2024. V okviru vaje je ob predpostavki povišane ogroženosti danes vlada zasedala skupaj s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Na varno lokacijo seje jih je prepeljala policija, so sporočili z ministrstva.