S spletnimi orodji v spodbujanje trajnostnega pristopa nevladnih organizacij

Ljubljana, 23. oktobra - Inštitut za zdravje in okolje je predstavil nova spletna orodja, namenjena usposabljanju za opolnomočenje posameznikov in spodbujanje trajnostnega pristopa v nevladnih organizacijah. Kot so danes sporočili iz inštituta, želijo udeležence usposabljanja spodbuditi, da si tudi sami prizadevajo za družbene spremembe na bolje.