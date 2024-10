Predstavniki Podonavske regije na Bledu za okolju prijaznejši promet

Bled, 23. oktobra - Predstavniki ministrstev za promet držav članic Strategije EU za Podonavje so se v torek zbrali na Bledu. Obravnavali so številna odprta vprašanja v zvezi s tem, da bi bil promet v vseh državah makro regije bolj konkurenčen, atraktiven, varen in predvsem tudi bolj okolju prijazen.