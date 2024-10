Američani bodo 5. novembra volili

pripravila Sergeja Kotnik Zavrl

Washington, 25. oktobra - Prvi torek po prvem ponedeljku v novembru - letos bo to 5. november - je v ZDA tradicionalno volilni dan. Največ pozornosti je deležna predsedniška tekma med demokratko Kamalo Harris in republikancem Donaldom Trumpom, ob tem pa bo več kot 160 milijonov volivcev izbiralo tudi člane predstavniškega doma kongresa in tretjino senatorjev.