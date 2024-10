Na mednarodnem kongresno-sejemskem dogodku v Ljubljani o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

Ljubljana, 23. oktobra - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes in v četrtek poteka mednarodni kongresno-sejemski dogodek Varnost in Preventiva 2024, namenjen novostim na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, posebej v luči novih tehnologij. Državni sekretar Dan Juvan je v nagovoru izpostavil pomen varnosti in zdravja pri delu.