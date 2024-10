Občina Straža v prenovo mostu v Lokah

Straža, 23. oktobra - Leseni most čez reko Krko v naselju Loka v občini Straža je že močno načel zob časa, zato so se ga v občini odločili v celoti prenoviti. Pogodbo o tem sta v torek podpisala župan Dušan Krštinc in direktorica na javnem razpisu izbranega podjetja Rafael iz Sevnice Marija Možina, so sporočili iz občine.