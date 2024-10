Številni umetniki nasprotujejo nelicenčni rabi ustvarjalnih del za umetno inteligenco

London, 24. oktobra - Več tisoč glasbenikov, igralcev in avtorjev se je že podpisalo pod odprto pismo, v katerem nasprotujejo rabi ustvarjalnih del za treniranje modelov generativne umetne inteligence. Med podpisniki so pevec skupine The Cure Robert Smith, član švedske skupine Abba Björn Ulvaeus, z oskarjem nagrajena igralka Julianne Moore in Nobelovec Kazuo Ishiguro.