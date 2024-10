Umetna inteligenca prodira tudi v knjižničarstvo

Maribor, 23. oktobra - Institut informacijskih znanosti (Izum) prireja danes in v četrtek 24. mednarodno konferenco Cobiss, na kateri razpravljajo o možnostih uporabe umetne inteligence pri programski opremi za knjižnice in storitvah knjižnic za uporabnike. Po besedah direktorja Aleša Bošnjaka je tudi v knjižničarstvu to lahko dobrodošla pomoč.