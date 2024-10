V Begunjah še naprej zaskrbljeni glede hrambe nevarnih snovi v Elanu

Begunje na Gorenjskem, 23. oktobra - Potem ko je v begunjskem Elanu konec septembra prišlo do izliva nevarnih snovi, je podjetje prejšnji teden poslalo dodatna pojasnila o dogodku in preventivnih ukrepih. Civilno iniciativo medtem še naprej skrbi način shranjevanja nevarnih snovi v podjetju, zadevo pa preučuje tudi Inšpektorat RS za okolje in energijo.