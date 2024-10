Velika Britanija in Nemčija krepita obrambno sodelovanje

London, 23. oktobra - Velika Britanija in Nemčija spričo ruske grožnje varnosti krepita sodelovanje na področju obrambe. Državi bosta danes v Londonu podpisali sporazum, ki zajema skupen razvoj raket, dodatne vaje na Baltiku, pravice do gostovanja letal za lov na podmornice na Škotskem in gradnjo tovarne artilerije nemškega Rheinmetalla na Otoku.