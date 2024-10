DZ podprl financiranje NSIOS za izvedbo nalog v javnem interesu

Ljubljana, 23. oktobra - DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti podprl spremembo zakona o invalidskih organizacijah, ki sistemsko ureja naloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in njegovo financiranje za izvedbo nalog, ki so v javnem interesu. Z 58 glasovi za in nobenim proti je DZ izglasoval tudi dopolnitve zakona o izenačevanju možnosti invalidov.